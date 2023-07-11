Одиннадцатилетняя российская школьница родила ребенка

Замглавы Минздрава Анохина: в Новосибирске 11-летняя четвероклассница родила ребенка

Учащаяся в четвертом классе школьница из Новосибирска родила ребенка. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина, передает «МК-Новосибирск».

Девочка родила здорового малыша и стала самой юной матерью в регионе за последние десять лет.

Как рассказали в Минздраве, около десяти девочек в возрасте от 15 до 17 лет становятся матерями.

При этом ранние роды грозят развитием эклампсии, последового эндометрита и системных инфекций.

