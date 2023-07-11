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07:51, 11 июля 2023Россия

Одиннадцатилетняя российская школьница родила ребенка

Замглавы Минздрава Анохина: в Новосибирске 11-летняя четвероклассница родила ребенка

Фото: @MosSobyanin / Twitter / Global Look Press

Учащаяся в четвертом классе школьница из Новосибирска родила ребенка. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина, передает «МК-Новосибирск».

Девочка родила здорового малыша и стала самой юной матерью в регионе за последние десять лет.

Как рассказали в Минздраве, около десяти девочек в возрасте от 15 до 17 лет становятся матерями.

При этом ранние роды грозят развитием эклампсии, последового эндометрита и системных инфекций.

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    Варвара Кошечкина
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