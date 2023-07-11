Экстремисты получили от пяти до восьми лет за драки и хулиганство в Москве

В Москве суд дал от 5 до 8 лет членам экстремистского сообщества за хулиганство и драки

В Москве четверым членам экстремистского сообщества вынесли приговор за хулиганство и драки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

Подсудимым назначены сроки от пяти до восьми лет: двое отправятся в колонию строгого режима, их сообщники получили условное наказание. Они признаны виновными в создании экстремистского сообщества, хулиганстве, побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, в июне 2017 года молодой человек 1999 года рождения, придерживающийся националистических взглядов, создал экстремистское сообщество. Туда вошли еще пять молодых людей, трое из которых являлись несовершеннолетними. В соцсетях они обсуждали общие цели и задачи, а также занимались сбором денег. Экстремисты разработали свою символику и манифест из десяти пунктов.

Они совершали хулиганские нападения на жителей столичного региона, используя малозначительные поводы для конфликтов.