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18:51, 11 июля 2023Силовые структуры

Сотрудник ДПС открыл огонь по фуре с нарушителями

На трассе М-11 под Петербургом сотрудник ДПС открыл огонь по фуре с нарушителями

Кадр: Telegram-канал Mash на Мойке

На трассе М-11 под Петербургом инспектор ДПС открыл огонь по фуре Volvo, водители которой пытались вручную открыть шлагбаум у КПП, чтобы не платить за проезд на платном участке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Заметив полицейских, дальнобойщики попытались быстро уехать и чуть не сбили одного из сотрудников. Тогда его коллега стал стрелять по колесам. В результате нарушители были задержаны. Оба оказались мигрантами из ближнего зарубежья. Один из них находился в России нелегально, а второй вез груз без необходимых бумаг.

Кроме того, в кабине полицейские нашли подозрительные свертки с неизвестным веществом. Их отправили на экспертизу.

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    Елизавета Новикова
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