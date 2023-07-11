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06:27, 11 июля 2023Россия

Российские военные пресекли выдвижение двух взводов ВСУ

Чехов: группировка «Восток» пресекла выдвижение 2 взводов ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Reuters

Военнослужащие российской группировки «Восток» пресекли выдвижение двух взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его информации, вскрыто и предотвращено выдвижение до взвода украинских военных в направлении южнее Водяново. В результате группа уничтожена вместе с автомобильной техникой.

Кроме того, пресечено выдвижение до взвода бойцов ВСУ в районе северо-западнее Старомайорского. Понеся потери, противник отступил, добавил Чехов. Также мотострелковые подразделения сорвали атаку противника в районе Макаровки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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