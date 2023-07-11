МИД России пообещал создать новые гарантии безопасности из-за отказа НАТО

Захарова: Россия создаст новые гарантии безопасности из-за отказа НАТО в их обсуждении

Россия создаст новые гарантии безопасности из-за отказа НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в их обсуждении. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Дипломат отметила, что Москва письменно оформила свои предложения, направила в страны Запада, но получила отказ от серьезного обсуждения. «Раз нам было отказано в обсуждении гарантий безопасности, теперь эти гарантии безопасности мы будем создавать сами», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что Польша претендует на территории Украины, поэтому не заинтересована в ее вступлении в НАТО.