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15:13, 12 июля 2023Моя страна

Россиян пригласили на «День больших кошек»

Нацпарк «Земля леопарда» пригласил россиян на фестиваль «День больших кошек»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В национальном парке «Земля леопарда» пройдет творческий фестиваль «День больших кошек», посвященный двум соседствующим в Приморье редким животным – амурскому тигру и дальневосточному леопарду. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Мероприятие приурочено к Международному Дню тигра и состоится при поддержке АНО «Центр "Амурский тигр"» и АНО «Дальневосточные леопарды».

Фестиваль стартует у визит-центра национального парка «Земля леопарда» в селе Барабаш. Одним из центральных мероприятий праздника станет художественная выставка «Пятнистые и полосатые», в рамках которой в начале «Тропы леопарда» под открытым небом будут представлены картины с изображением тигров и леопардов.

Также гости могут посетить концерт под открытым небом. В нем примут участие молодые приморские исполнители. В программе фестиваля запланированы и творческие мастер-классы, познавательные игры для детей, конкурсы, аквагрим, дегустация продукции приморских производителей и ярмарка от местных ремесленников.

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    Варвара Кошечкина
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