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17:25, 12 июля 2023Интернет и СМИ

Один из самых популярных в мире блогеров впервые стал отцом

YouTube-блогер PewDiePie сообщил о рождении сына Бьорна и показал его фото

Фото: @pewdiepie

Один из самых популярных в мире YouTube-блогеров Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, впервые стал отцом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Чельберг показал фотографии, на которых он запечатлен вместе с женой Марцией и новорожденным сыном. «Добро пожаловать в семью, маленький Бьорн», — написал блогер. Он отметил, что ребенок появился на свет 11 июля.

Ранее PewDiePie заявил, что в связи с грядущим пополнением в семье возьмет перерыв от YouTube. По словам блогера, он не уверен в том, что после рождения ребенка у него будет время на создание видео. «Думаю, что я долго не буду загружать новые ролики», — отметил Чельберг.

О том, что он станет отцом, PewDiePie объявил в феврале в видео на своем YouTube-канале. Блогер раскрыл, что они с супругой узнали о ее беременности в ноябре.

Феликс Чельберг женился на своей девушке, итальянской блогерше Марции Бизоньин, в августе 2019 года. Они встречались с 2011 года.

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    Маргарита Щигарева
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