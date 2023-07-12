В кинотеатрах сети «КАРО.Арт.» пройдет фестиваль корейского кино «Корейский квартал»

С июля по октябрь во всех кинотеатрах сети «КАРО.Арт.», в том числе в Екатеринбурге, пройдет фестиваль корейского кино «Корейский квартал». Об этом в среду, 12 июля, сообщает портал Global City.

Первый показ состоится 20 июля — зрители смогут увидеть картину «Малышка на драйве». Сюжет повествует о девушке-курьере, которая одержима риском и скоростью, и однажды жизнь преподносит ей необычный сюрприз: в ее руках оказывается странный груз.

В компании рассказали, что проведение фестиваля связано с интересом россиян к культуре Южной Кореи, том числе — к кино. «Каждый фильм в подборке — призер международных наград, уникальный актерский состав и новая история. Фестиваль не ограничится кинопоказами, и совместно с известными спикерами в области истории и культуры Южной Кореи, а также корейского кино в частности для зрителей пройдут тематические лекции», — прокомментировали организаторы.

Всего зрителям представят шесть фильмов. Среди режиссеров присутствуют громкие имена, такие как Пак Тэ-мин, Ли Джон-сок, Чон Ен-ги, Ли Хэ-ен, Чхве Сон-хен. Отмечается, что все картины будут показаны в России впервые.

Ранее в июле в Вологде прошел фестиваль молодого кино Voices. В частности, гостям фестиваля показали премьеры отечественных кинокартин, для них провели лекции, концерты и творческие встречи.