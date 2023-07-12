Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:54, 12 июля 2023Среда обитания

Россиян напугали конфискацией привезенных из Киргизии и Армении иномарок

Эксперт Шавшина: завезенные из Киргизии и Армении автомобили могут конфисковать

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Завезенные в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) иномарки, которые были оформлены на таможнях Армении, Киргизии или других стран по заниженной стоимости, могут конфисковать. Об этом «Газете.Ru» заявила эксперт Совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты Вильгельмина Шавшина.

Россиян напугали тем, что машину могут изъять в случае возбуждения административного дела по статье 16.21 КоАП РФ («Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка»). Основанием для преследования по этой статье будет тот факт, что с автомобилей не были полностью уплачены таможенные взносы на границе государств ЕАЭС, объяснила эксперт. При этом такое развитие событий она назвала «самым консервативным сценарием».

Материалы по теме:
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом. Как в мире разворачивается борьба за медь?
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом.Как в мире разворачивается борьба за медь?
6 июня 2023
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023

Ранее 12 июля Федеральная таможенная служба (ФТС) заявила об обнаружении махинаций с декларируемой стоимостью автомобилей,
ввозимых через страны ЕАЭС. Там заявили, что недоплаченные суммы платежей будут обязаны выплачивать декларанты в странах, где иномарки оформлялись.

Ранее в соцсетях стали обсуждать, что у иномарок, которые по параллельному импорту ввезли в Россию из Китая через Киргизию, могут аннулировать учет. Так, этого испугался блогер Михаил Жуховицкий. В Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он рассказал, что в Киргизии есть множество автомобилей, которые выставлены на продажу по ценам ниже, чем указано в таможенных декларациях. Это, в свою очередь, грозит проблемам россиянам, купившим авто, отметил блогер.

При этом опрошенные Autonews эксперты отметили, что в настоящее время у владельцев ввезенных подобных образом автомобилей проблем не наблюдалось. Специалисты при этом не отрицают, что сложности у купивших иномарки россиян могут возникнуть в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора. Что известно о смерти Натальи Бочкаревой, отдавшей мошенникам 16 миллионов?

    Обвалившаяся из-за дождей в Турции трасса попала на видео

    Сеул предупредил о способности ракет КНДР ударить по Парижу и Берлину

    Избитой в Чечне журналистке Милашиной стало плохо у врача

    ООН заявила о пытках задержанных на Украине

    Раскрыта реакция Харрисона Форда на костюм Индианы Джонса из первого фильма

    Певица Анет Сай совершила поездку на машине ГИБДД с мигалками

    Россиян напугали конфискацией привезенных из Киргизии и Армении иномарок

    Великобритания попросила от Украины немного благодарности за поставленное оружие

    Названа дата возвращения тепла в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости