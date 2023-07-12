ФСБ поймала россиянина на нелегальной торговле данными абонентов сотовой связи

В Курганской области ФСБ выявила торговца персональными данными абонентов сотовой связи

В Курганской области сотрудники ФСБ уличили 19-летнего жителя Шадринска в нелегальной торговле персональными данными абонентов сотовой связи. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным силовиков, задержанный работал в телекоммуникационной компании и решил воспользоваться доступными на работе сведениями для получения дополнительного заработка. В апреле он взял заказ в интернете на продажу сведений о пользователях мобильной связи. В результате молодой человек передал третьим лицам за вознаграждение информацию по 40 номерам.

Задержанный признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.