69-я параллель
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14:12, 12 июля 202369-я параллель

В российском городе открылась полевая летняя школа по изучению вечной мерзлоты

В Норильске открылась полевая летняя школа по изучению вечной мерзлоты

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Полевая летняя школа по изучению вечной мерзлоты открылась в Норильске. Об этом сообщает издание «Северный город».

Участники школы проведут маршрутные исследования и бурение с использованием инженерной геофизики, изучат грунты в лаборатории, а также измерят удельные потоки парниковых газов на водоемах и в тундре.

В рамках школы ученые и студенты изучат территории, где представлены типичные ландшафты мерзлотных условий. Специалисты выделили пять участков — в районе рудника «Скалистый», у реки Норильской, в районе Оганера, Алыкеля, а также в Дудинке — в дальнейшем на этих территориях создадут мерзлотные полигоны для фонового мониторинга вечной мерзлоты.

Сведения с таких полигонов будут собирать для обработки в специальном центре Заполярного государственного университета и компании «Норникель». Там будут отслеживать влияние климата на деградацию многолетнемерзлых грунтов и проводить математическое моделирование поведения мерзлоты.

Летняя школа — совместный проект Заполярного государственного университета имени Федоровского (ЗГУ) и Московского университета имени Ломоносова (МГУ), который реализуется при поддержке «Норникеля». Предыдущая сессия школы состоялась зимой в Москве.

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