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12:24, 12 июля 2023Культура

Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера

На 95-м году жизни скончался автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера

Фото: Gamma-Rapho / Getty Images

На 95-м году жизни скончался автор культового романа «Невыносимая легкость бытия», чешский писатель Милан Кундера. Об этом сообщает чешское издание E15.

Причины смерти публициста не раскрываются.

Милан Кундера родился 1 апреля 1929 года в Чехословакии, принимал активное участие в демонстрациях и акциях протеста 1968-го, которые позже были названы «Пражской весной».

В 1975-м эмигрировал во Францию. Писатель являлся автором десяти романов. Самым известным считается «Невыносимая легкость бытия» 1984 года, действие в котором происходит в Праге в конце 1960-х. Помимо этого, он является автором таких произведений, как «Шутка», «Книга смеха и забвения» и «Бессмертие», переведенных на десятки языков мира.

Последние десятилетия публицист писал исключительно на французском языке и лишь недавно разрешил переводить его произведения на чешский. Кундера также выпускал пьесы, стихотворения и сборники эссе («Искусство романа», «Нарушенные завещания»).

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    Анастасия Астахова
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