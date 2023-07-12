Захарова заявила о непризнании НАТО оставшихся границ Украины
Глава Украины Владимир Зеленский понимает, что страны НАТО не признают оставшиеся территории страны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дела России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
По ее мнению, нежелание принять Киев в состав альянса это подтверждает. «Я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает, что, не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ», — отметила Захарова.
Дипломат уточнила, что подразумеваются территории, которые есть у Украины сейчас, а не те, которые были у нее в результате распада СССР, когда она получила возможность стать суверенным государством.
Ранее Захарова заявила о планах Польши на западную часть Украины. По ее словам, в связи с этим польские власти не заинтересованы в членстве страны в альянсе.