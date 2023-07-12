Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:10, 13 июля 2023Мир

Захарова заявила о непризнании НАТО оставшихся границ Украины

Захарова: глава Украины Зеленский понимает, что НАТО не признает оставшиеся границы страны
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский понимает, что страны НАТО не признают оставшиеся территории страны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дела России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее мнению, нежелание принять Киев в состав альянса это подтверждает. «Я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает, что, не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ», — отметила Захарова.

Дипломат уточнила, что подразумеваются территории, которые есть у Украины сейчас, а не те, которые были у нее в результате распада СССР, когда она получила возможность стать суверенным государством.

Ранее Захарова заявила о планах Польши на западную часть Украины. По ее словам, в связи с этим польские власти не заинтересованы в членстве страны в альянсе.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Наши военные не будут разбираться» Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

    Во Франции призвали не допустить вступления Украины в НАТО

    Нашедшего фрагменты «межзвездного корабля» астрофизика раскритиковали

    В МИД заявили о последовательном понижении порога силы НАТО

    Лавров назвал МУС «псевдосудом»

    Лавров поделился видением мирного урегулирования конфликта на Украине

    В Запорожье сообщили о поимке нацелившихся на АЭС украинских диверсантов

    Гашек обратился к выступающим в России спортсменам

    Лавров заявил о гарантиях безопасности для РФ в рамках переговоров по Украине

    Захарова заявила о непризнании НАТО оставшихся границ Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости