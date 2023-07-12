Захарова заявила о непризнании НАТО оставшихся границ Украины

Захарова: глава Украины Зеленский понимает, что НАТО не признает оставшиеся границы страны

Глава Украины Владимир Зеленский понимает, что страны НАТО не признают оставшиеся территории страны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дела России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее мнению, нежелание принять Киев в состав альянса это подтверждает. «Я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает, что, не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ», — отметила Захарова.

Дипломат уточнила, что подразумеваются территории, которые есть у Украины сейчас, а не те, которые были у нее в результате распада СССР, когда она получила возможность стать суверенным государством.

Ранее Захарова заявила о планах Польши на западную часть Украины. По ее словам, в связи с этим польские власти не заинтересованы в членстве страны в альянсе.