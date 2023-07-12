Генсек ООН написал письмо Путину

Генсек ООН Гутерриш направил письмо Путину с предложениями по продлению зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. Об этом заявил представитель главы Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

По его словам, в документе, среди прочего, Гутерриш затрагивает предложения по расчету через Россельхозбанк. «Цель письма — устранение препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, на чем неоднократно настаивала РФ, а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю», — пояснил он.

Дюжаррик отметил, что в Кремле получили письмо генсека, сейчас российская сторона изучает предложения.

Москва намекает на то, что может выйти из зерновой сделки после ее истечения 17 июля из-за невыполненных условий. За последнее время с заявлениями в поддержку продления Черноморской зерновой инициативы выступали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД G7, представители Саудовской Аравии и Турции.

5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Кремле не видят оснований для продления зерновой сделки. Он подчеркнул, что об этом будет заявлено своевременно, время еще есть.

