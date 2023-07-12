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10:10, 12 июля 2023Интернет и СМИ

Покинувший Россию известный комик пожаловался на неуверенность в будущем

Покинувший Россию комик Михаил Шац пожаловался на отсутствие уверенности в будущем

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию и живущий в Израиле, пожаловался на отсутствие уверенности в будущем. На эту тему он высказался в подкасте коллеги Дмитрия Романова на YouTube.

«Самое главное то, что беспокоит в течение последнего года и больше — как это ни банально звучит, неуверенность в будущем. Ты не можешь вообще ни в чем быть уверенным», — признался юморист и добавил, что из-за этого переживает постоянный стресс. Вместе с тем он указал, что похожие ощущения испытывал на протяжении долгого времени, когда жил в России.

Ранее Михаил Шац назвал главную сложность эмиграции. Комик признался, что тоскует по дому, однако потенциальную поездку в Россию считает слишком рискованной.

Говоря о переезде в Израиль, юморист утверждал, что доволен жизнью в этой стране. При этом он также отмечал, что жизнь в Израиле течет в другом ритме, что может быть непривычно россиянам.

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    Олег Давыдов
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