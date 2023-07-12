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11:48, 12 июля 2023Силовые структуры

Бывшего российского прокурора осудили на 10 с половиной лет за получение взятки

В Красноярске экс-прокурору дали 10,5 года за взятку в 500 тысяч рублей и прослушку коллег

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Красноярске бывшего прокурора Березовского района приговорили к 10 с половиной годам колонии строгого режима за получение взятки и незаконную прослушку подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-служба судов Красноярского края.

Помимо этого, его оштрафовали на шесть миллионов рублей и запретили работать в правоохранительных органах в течение шести лет после выхода из колонии. Также экс-прокурора лишили чина «советник юстиции».

Как уточняет «Интерфакс», в 2017 году экс-прокурор купил спецсредство, чтобы прослушивать разговоры коллег. Кроме того, 21 мая 2019 года мужчина через представителей фирмы «Сибирская Венеция» получил взятку в 500 тысяч рублей за то, чтобы надзорное ведомство не проводило проверку в отношении компании.

Вскоре фигурант был задержан. Во время обысков у него в служебном кабинете было обнаружено устройство для прослушки. После этого было возбуждено дело по двум статьям.

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    Елизавета Новикова
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