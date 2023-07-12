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16:22, 12 июля 2023Путешествия

Турист подрался с полицейским в аэропорту из-за оружия и попал на видео

Канадский турист подрался с полицейским в аэропорту Колумбии и отправился под суд

В аэропорту Колумбии канадский турист подрался с полицейским из-за оружия и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По словам очевидцев, Винс Тони Социо (Vince Tony Sozio) прибыл в страну с собакой и без багажа. В авиагавани он внезапно попытался отобрать пистолет у правоохранителя. В ответ на сопротивление со стороны полицейского мужчина начал бить его кулаком по лицу.

На кадрах видно, как Социо одной рукой держит сотрудника полиции за одежду, а второй наносит ему удары. Нарушителя уже задержали и отправили под суд. Дата слушания дела пока не назначена. Предполагается, что у задержанного психологические проблемы, в связи с чем ему была назначена психиатрическая экспертиза.

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    Зарина Дзагоева
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