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12:10, 12 июля 2023Силовые структуры

Вице-мэра российского города оштрафовали за клевету на депутата Госдумы

Вице-мэра Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч рублей за клевету на депутата Госдумы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова оштрафовали на 30 тысяч рублей за клевету на депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».

Заместитель мэра города заявил, что будет добиваться полного оправдания. Свою вину он не признал ни на следствии, ни в суде.

Как уточняет ТАСС, в феврале 2022 году Скатов отправил автору одного из Telegram-каналов Алексею Голомазову негативную информацию о депутате Госдумы. В частности, там были данные о связи Савельева с одной из строительных фирм и давлении на депутатов горсовета города. Савельев посчитал публикацию клеветой и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Во время судебного процесса Скатов заявлял, что отправил владельцу канала только ссылки на материалы других журналистов, из которых тот составил текст. По мнению фигуранта, автор канала оговорил его, чтобы избежать ответственности.

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    Елизавета Новикова
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