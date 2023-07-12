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08:01, 12 июля 2023Интернет и СМИ

Необычное природное явление восхитило пользователей сети

Пользователь Reddit под ником @pseudo-boots опубликовал видео с необычным природным явлением, которое восхитило многих комментаторов. В обсуждении под постом пользователи сети выяснили, что на ролике было запечатлено радужное облако.

«Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?», — подписал ролик @pseudo-boots. На видео он запечатлил кучевое облако, из которого будто вырывается радужная масса.

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«Барьер мультивселенной треснул. Вам лучше найти доктора Стрэнджа», — пошутил один из пользователей в комментариях под постом. «Нет, мы не можем позволить нашему миру просочиться в наши параллельные вселенные, которые намного лучше», — поиронизировал в ответ другой комментатор. «Я уронил свой Skittles на облако, когда летел в самолете. Моя вина», — написал еще один пользователь. «Не знаю, что это, но это так красиво», «Потрясающе!», «Выглядит безумно круто», — восхитились другие.

Один из комментаторов объяснил, что запечатленное на видео явление — это радужное облако — довольно редкий оптический феномен, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в яркие цвета. Ролик набрал более 33 тысяч лайков и около трех тысяч комментариев.

Ранее пользователей портала Reddit удивили кадры, на которых попало еще одно необычное природное явление. На видео запечатлено покрытое тонким льдом дерево, по которому стекают капли. У зрителей создается впечатление, что эти капли имеют черный цвет.

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    Олег Давыдов
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