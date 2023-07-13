Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:51, 13 июля 2023Силовые структуры

Министра российского региона осудили на девять лет за превышение полномочий

Министр строительства Башкирии Кучарбаев получил 9 лет колонии за превышение полномочий

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд вынес второй приговор министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву и назначил девять лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов. Его осудили на шесть лет, но по совокупности с ранее вынесенным приговором окончательно он получил девять лет в колонии общего режима. Его сообщник Руслан Валишин приговорен к пяти годам лишения свободы. Они лишены права занимать должности на госслужбе.

Ранее Кучарбаев был приговорен к шести годам лишения свободы за превышение должностных полномочий при незаконном вводе в эксплуатацию очистных сооружений в городе Кумертау.

Его задержали в феврале 2021 года и возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о получении кассетных боеприпасов от США

    Россияне раскрыли отношение к одной привычке

    В Белоруссии Протасевича и Сапегу исключили из списка террористов

    НАСА отменило миссию Janus

    Россиянам назвали универсальную вещь в летнем гардеробе

    В России заявили о слиянии ЕС и НАТО на условиях альянса

    Назван главный фактор для укрепления курса рубля

    Снявшим скальп с россиянина мужчинам предъявили обвинение

    Обслуживание китайских машин в России резко подорожало

    Названы основные способы борьбы с борщевиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости