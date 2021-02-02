Министра российского региона обвинили в превышении полномочий

Следствие обвинило министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

По версии следствия, в 2017 году Кучарбаев подписал акт завершенного строительством объекта — очистных сооружений в городе Кумертау — в рамках госконтрактов с подрядчиком на сумму свыше 95 миллионов рублей. При этом он знал, что объект не готов к эксплуатации, так как на нем не провели пусконаладочные работы.

Отмечается, что Кучарбаев подписал документы, на основании которых очистные все-таки ввели в эксплуатацию, хотя по факту они до сих пор не пригодны для использования. В результате региональному бюджету причинен ущерб свыше 95 миллионов рублей.

На данный момент обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступления, в том числе и причастность к нему других лиц.

Ранее в международный розыск была объявлена экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. По версии следствия, она заключала госконтракты с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных государством на борьбу с коронавирусом. Суд заочно арестовал бывшего министра и поместил ее под стражу.