Сбежавшая за границу российская экс-министр позвонила следователям

Экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, сбежавшая за границу и объявленная в международный розыск, позвонила из-за рубежа следователям. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Лариса Болдинова, передает РИА Новости.

Как рассказала Болдинова, на данный момент Солдатова находится за пределами России, однако не скрывает своего местонахождения. «Неоднократно обещала прилететь с места отдыха, даже называла даты, но каждый раз обманывала», — добавила она.

По информации источника агентства, на данный момент экс-министр находится в Дубае, где владеет квартирой площадью 160 квадратных метров. Туда она прилетела после пребывания на Мальдивах, куда, в свою очередь, прибыла после того, как стала фигуранткой дела.

Ирина Солдатова была объявлена в международный розыск 30 января. По версии следствия, она заключала госконтракты с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных государством на борьбу с коронавирусом. Суд заочно арестовал бывшего министра и поместил ее под стражу.