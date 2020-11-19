ФСБ начала проверку после скандала со скорыми в Омске

В Омске сотрудники ФСБ начали проверку в дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения после скандала с машинами скорой помощи, которые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест. Об этом в сообщили в пресс-службе управления ведомства по Омской области, передает «Коммерсантъ».

В ведомстве добавили, что никто из сотрудников дирекции не задержан, у них собирают пояснения. Там сообщили ТАСС, что один из тех, кто дает показания – руководитель региональной дирекции Виктор Бабиков. В ФСБ не назвали точную причину проверки.

27 октября в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию регионального Минздрава из-за отказа стационаров принять пациентов, в том числе в тяжелом состоянии. После случившегося губернатор Александр Бурков уволил министра здравоохранения области Ирину Солдатову и временно отстранил ее заместителя Анастасию Малову.