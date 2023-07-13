В Госдуме оценили идею о признании семей с двумя детьми многодетными

Депутат Бессараб усомнилось в необходимости признавать семьи с двумя детьми многодетными

Если признавать семьи с двумя детьми многодетными, это негативно отразится на социальных выплатах. Так идею изменения критерия многодетности в России в разговоре с «Лентой.ру» оценила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я не могу сказать, что я хорошо отношусь к этой инициативе, потому что снижать планку, которую мы для себя ставили, совершенно неправильно. Многодетные семьи сегодня под особой защитой, опекой государства. [Они] получают достаточно хорошие преференции», — сказала депутат.

На мой взгляд, эти преференции нужно развивать, но именно с тем, чтобы семьи, имеющие троих и более детей, получали большее количество льгот, а ни в коем случае не размазывать по тарелкам кашу, которая предназначена именно для многодетных семей Светлана Бессараб депутат Госдумы

По мнению Светланы Бессараб, преждевременно говорить, что россияне не готовы рожать и воспитывать троих и более детей.

«У нас достаточно много таких семей в Российской Федерации, о чем сами по себе говорят строки в бюджете, отвечающие именно за поддержку многодетных семей», — заключила она.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков предложил считать семьи с двумя детьми многодетными. Он направил инициативу на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Парламентарий утверждает, что сейчас в стране относительно мало семей с тремя и более детьми. По мнению депутата, многие родители боятся, что не смогут финансово обеспечить всех детей.