Президент США Джо Байден фамильярно обратился к Зеленскому и извинился

Президент США Джо Байден во время своего выступления на саммите НАТО в Вильнюсе фамильярно обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и извинился. Об этом пишет New York Post.

«Владимир и я… я не должен быть таким фамильярным», — сказал политик во время пресс-конференции в литовской столице, вызвав недоумение коллег.

Американский лидер быстро поправил себя, начав речь заново. «Я и мистер Зеленский говорили о том, какие гарантии мы могли бы дать за этот период, когда я был на Украине и когда мы встречались в других местах», — продолжил Байден свою речь.

Ранее Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что вопрос о вступлении страны в НАТО не имеет значения при наличии гарантий безопасности со стороны западных союзников. Политик подчеркнул, что членство Украины в альянсе невозможно, пока на ее территории идут боевые действия. «Зеленский понимает следующее: в НАТО он сейчас или нет — к делу не относится, пока у него есть [взятые на себя западными странами] обязательства», — указал Байден.