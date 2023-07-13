Мужчина установил камеры в женском туалете и попался

The Straits Times: житель Сингапура установил камеры в женском туалете и попал под суд

Житель Сингапура попал под суд за установку камер в женском туалете промышленного здания для тайной съемки посетительниц на видео. Об этом сообщает The Straits Times.

По версии следствия, между июлем и декабрем 2022 года 28-летний Тиу Минг Киат установил две камеры в одной из туалетных кабинок. В судебных документах не уточняется, сколько всего женщин пострадали от действий извращенца и в каких отношениях они состояли с ним.

Одну из камер мужчина вмонтировал в потолок над кабинкой, а другую спрятал в чаше унитаза. Он снял по меньшей мере шесть видео с посетительницами туалета.

Сообщение о действиях Киата поступило в полицию 2 декабря 2022 года. Три дня спустя сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину. Его обвинили в трех случаях вуайеризма с использованием технических средств для наблюдения за потерпевшими во время интимного акта, а также намеренной записи этого акта без их согласия.

Ранее сообщалось, что в американском городе Орландо, штат Флорида, полиция арестовала мужчину, тайком снявшего несколько видео под юбкой посетительницы магазина. Перед этим злоумышленник около 20 минут преследовал женщину, незаметно направляя камеру под ее платье.