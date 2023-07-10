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05:08, 10 июля 2023Из жизни

Мужчина снял видео под юбкой посетительницы магазина и был задержан полицией

News 6: полиция в США задержала мужчину, снявшего видео под юбкой женщины в магазине

Фото: Sabine Gudath / Globallookpress.com

В американском городе Орландо, штат Флорида, полиция арестовала мужчину, тайком снявшего несколько видео под юбкой посетительницы магазина. Об этом сообщает News 6.

31-летнего Джевиена Смита задержали после того, как на его действия обратил внимание охранник магазина. Перед этим злоумышленник около 20 минут преследовал женщину, незаметно направляя камеру под ее платье.

Задержанный заявил, что не знал потерпевшую, но заметил ее, когда делал покупки, и она ему понравилась.

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По данным полиции, Смита уже задерживали за видеовуайеризм. В частности, в 2019 году он попался, когда пытался сделать фотографию под юбкой женщины. В тот раз его целью была публикация снимков на порносайте.

Ранее сообщалось, что 45-летнего Дариуса Брэдфорда из штата Техас, США, приговорили к пожизненному тюремному заключению за съемку десятков обнаженных женщин и несовершеннолетней девушки. Преступник тайно снимал их, устанавливая свой телефон в ванных комнатах, а также направляя камеру под юбки в общественных местах.

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    Алиса Дмитриева
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