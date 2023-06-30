Преступник тайно снял на видео десятки обнаженных женщин

В США приговорили к пожизненному заключению мужчину, тайно снявшего 23 обнаженных женщин

45-летнего Дариуса Брэдфорда из штата Техас, США, приговорили к пожизненному тюремному заключению за съемку десятков обнаженных женщин и несовершеннолетней девушки. Преступник тайно снимал женщин, устанавливая свой телефон в их ванных комнатах, а также направляя камеру под их юбки в общественных местах, сообщает Fox 4 News.

Расследование, которое привело к аресту Брэдфорда, началось в августе 2022 года после жалобы одной из его клиенток. Женщина заявила, что вызвала Брэдфорда, который в тот момент работал специалистом по техническому обслуживанию и ремонту, в свою квартиру. Позже она обнаружила, что мужчина оставил в ее ванной комнате свой телефон. Устройство записывало видео.

Когда сотрудники полиции приехали в квартиру, все данные с телефона Брэдфорда начали удаленно стираться. Однако полицейским удалось найти записи, на которых видно, как мужчина устанавливает свой телефон в ванной комнате, чтобы снять пострадавшую. Помимо этого, в смартфоне было обнаружено еще 47 видеозаписей обнаженных женщин, которые сделал Брэдфорд. Видео были сняты в местных магазинах и жилых комплексах, а одна из пострадавших, по данным полиции, была 15-летней дочерью бывшей подруги преступника.

Мужчину арестовали и обвинили в тайной съемке 23 женщин. Брэдфорд признал свою вину и был приговорен к пожизненному тюремному заключению. «Преступник использовал свою должность, чтобы приблизиться к женщинам, и входил в их доверие с помощью манипуляций», — заявил окружной прокурор.

Отмечается, что 15 лет назад Брэдфорда уже арестовывали за тайную съемку женщины в универмаге. В тот раз он отделался условным сроком. Кроме того, его обязали пройти курс лечения для сексуальных преступников. Он отказался, после чего условный срок заменили реальным. Выйдя на свободу, Брэдфорд вновь попался за съемкой женщины в торговом центре, однако его не стали повторно привлекать к ответственности.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура тайком снял на скрытую камеру секс с 76 женщинами, которых встретил в интернете, и сел в тюрьму. Преступник признался, что в 2017 году приобрел замаскированную под переносное зарядное устройство камеру, чтобы тайно записывать ролики.