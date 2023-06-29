Мужчина тайком снял на видео секс с 76 женщинами и сел в тюрьму

TODAY: житель Сингапура снял секс с женщинами на скрытую камеру и сел в тюрьму

Житель Сингапура тайком снял на скрытую камеру секс с 76 женщинами, которых встретил в интернете, и сел в тюрьму. Об этом сообщает TODAY.

6 января 2021 года 32-летний Йохан Виджайя познакомился с 25-летней женщиной, имя которой не раскрывается. Пара договорилась встречаться для занятий сексом раз в неделю. Эти встречи, как выяснилось позже, мужчина снимал на видео без ведома партнерши. В общей сложности он сделал 16 записей, на которых его любовница фигурировала в обнаженном виде.

Знакомая мужчины не знала об этих записях, но подала заявление в полицию после того, как Виджайя начал снимать ее на мобильный телефон без разрешения. В ходе расследования полицейские изъяли у него ноутбук и другие устройства для хранения данных. В общей сложности было найдена 391 видеозапись, 336 из которых «содержали элементы вуайеризма». Всего на записях, сделанных за последние пять лет, фигурировали 76 женщин.

Мужчина признал, что снимал видео своей интимной близости с различными партнершами без их ведома. Он рассказал, что в 2017 году приобрел замаскированную под переносное зарядное устройство камеру, чтобы тайно записывать ролики. Виджайя знакомился с женщинами через приложения для знакомств, а затем встречался с ними у себя дома или в отеле.

Когда очередная партнерша мужчины принимала душ или пользовалась туалетом, он размещал фальшивое зарядное устройство так, чтобы оно было направлено на кровать. Виджайя сохранял видео на своем ноутбуке или внешнем жестком диске и записывал имя потерпевшей и дату съемки. При этом он не передавал ролики третьим лицам.

В итоге Виджайя признал вину в пяти эпизодах вуайеризма. Еще одиннадцать аналогичных обвинений были учтены при вынесении приговора. Суд постановил, что мужчина проведет в тюрьме только восемь месяцев, хотя по каждому из эпизодов он мог получить до двух лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре 50-летний учитель снял более 170 видео под юбками женщин, среди которых были его коллеги и студентки. Мужчина попался после того, как одна из его подопечных заподозрила, что он снимал видео под юбками, и пожаловалась в полицию.