Учитель снимал видео под юбками коллег и студенток и сел в тюрьму

Учитель в Сингапуре приговорен к тюремному сроку за съемку видео под юбками женщин

В Сингапуре 50-летний учитель снял более 170 видео под юбками женщин, среди которых были его коллеги и студентки. Об этом сообщает The Straits Times.

Мужчина попался после того, как одна из его подопечных заподозрила, что он снимал видео под юбками, и пожаловалась в полицию. В сентябре 2022 года учитель признал вину по трем обвинениям в оскорблении целомудрия женщин. Еще пять обвинений были учтены при вынесении приговора. Суд установил, что преступления были совершены с 2015 по 2018 год. В результате его действий пострадали по меньшей мере 47 различных женщин. Мужчина был отстранен от работы и больше не преподает в школе.

Судья Бренда Тан отметила, что в период совершения преступлений мужчина страдал тяжелым депрессивным расстройством. Это делало его подходящим кандидатом для прохождения обязательного лечения вместо отбывания тюремного срока. Однако, по мнению судебного эксперта, он сохранял способность делать сознательный выбор и мог отказаться от совершения преступлений. Судья Тан постановила, что психическое состояние подсудимого не является смягчающим фактором, и сочла, что мужчина должен сесть в тюрьму.

Учителя приговорили к десяти месяцам и двум неделям лишения свободы. У него остается возможность выйти на свободу под залог в размере 15 тысяч сингапурских долларов (947,5 тысячи рублей). Адвокат Лоуренс Го сообщил, что его клиент намерен обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что в США арестовали находящегося под следствием бывшего сотрудника парка развлечений «Диснейуорлд» из штата Флорида, которого снова застали за съемками видео под платьем у женщины. Когда снимавшего клиенток преступника задержали сотрудники супермаркета, он начал умолять не вызывать полицию, так как «его увольняли за это раньше», и поклялся, что удалит записи.