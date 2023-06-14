Находящийся под следствием за съемки видео под юбками мужчина снова попался

Fox News: в США арестовали снимавшего видео под юбками посетительниц супермаркета мужчину

В США арестовали находящегося под следствием бывшего сотрудника парка развлечений «Диснейуорлд» из штата Флорида, которого снова застали за съемками видео под платьем у женщины. Об этом сообщает Fox News.

26-летний Хорхе Диас-Вега попался, когда засунул телефон под платье одной из покупательниц супермаркета в округе Осеола. За этим занятием его застал муж пострадавшей. Позже он заявил, что Диас-Вега проделывал то же самое и с другой женщиной в магазине. Когда снимавшего клиенток преступника задержали сотрудники супермаркета, он начал умолять не вызывать полицию, так как «его увольняли за это раньше», и поклялся, что удалит записи.

После того как у Диаса-Веги отобрали телефон, он сбежал, однако вскоре был арестован дома. Выяснилось, что в марте мужчину уволили из парка развлечений и арестовали за то же преступление. Тогда он внес за себя залог. Рецидивист признался судье, что в памяти его телефона якобы было более 500 фото и роликов, снятых под юбками посетительниц.

Ранее сообщалось, что житель Новой Зеландии, заглядывавший под юбки незнакомок в торговом центре, объяснил свои действия борьбой со стрессом. Как выяснилось позже, ранее его дважды ловили за совершением аналогичных преступлений.