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02:00, 19 мая 2023Из жизни

Мужчина заглянул под юбку незнакомки и объяснил это борьбой со стрессом

Новозеландец попался на съемке под юбкой незнакомки и объяснил свои действия стрессом

Фото: Kostenko Maxim / Shutterstock / Fotodom

Житель города Окленд, Новая Зеландия, заглядывавший под юбки незнакомок в торговом центре, объяснил свои действия борьбой со стрессом. Об этом сообщает NZ Herald.

23 июля 2022 года 41-летний Сет Фрейтер в торговом центре подошел близко к стоявшей на эскалаторе женщине, поместил телефон ей под юбку и начал съемку. Когда женщина поняла, что происходит, мужчина уже сошел с эскалатора и попытался сбежать, однако его удалось догнать.

Когда новозеландец понял, что попался, он признал вину. Как выяснилось, в 2016 и 2018 годах его уже ловили за совершением аналогичных преступлений. Оба раза он попадал на скамью подсудимых.

В суде потерпевшая сообщила, что не получила физических травм или финансовых потерь, но несколько месяцев чувствовала себя некомфортно, когда ходила в торговый центр.

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Адвокат Фрейтера Тимоти Лейнтон заявил, что его подзащитный признал вину и осознает, что у него проблема. «Он нарушает закон, когда испытывает стресс. Если он найдет способ справиться со стрессом, я осмелюсь предположить, что он вряд ли будет снова нарушать закон», — сказал защитник. Он подчеркнул, что после очередного разоблачения новозеландец обратился к психологу и начал лечиться.

Согласно судебным документам, Фрейтер хорошо учился в школе, занимался спортом, имеет высшее образование и много работал как в Новой Зеландии, так и за рубежом. Однако он потерял работу и стал самозанятым. Рецидивы приступного поведения разрушили его брак, и это повлияло на отношения с ребенком.

Судья принял во внимание раскаяние подсудимого и приговорил его к четырем месяцам общественных работ с ночным комендантским часом. Он также обязал мужчину выплатить жертве 300 новозеландских долларов (14,9 тысячи рублей) за моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Малайзии поймали студента университета, который попытался снять интимное видео под юбкой однокурсницы. Был ли нарушитель наказан за свои действия, неизвестно.

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Алиса Дмитриева
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