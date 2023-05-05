Студент попытался снять видео под юбкой однокурсницы

Coconuts: в Малайзии поймали студента, снимавшего видео под юбкой девушки

В Малайзии поймали студента университета, который попытался снять интимное видео под юбкой однокурсницы. Об этом сообщает издание Coconuts.

Действия молодого человека попали на видео. На записи, которая длится 22 секунды, видно, как студент в светло-коричневой толстовке входит в аудиторию и проходит мимо однокурсников. Затем он достает смартфон и направляет камеру под юбку девушки. Это замечает другой студент. Он быстро поднимается со своего места и начинает кричать на злоумышленника, после чего бросается за ним и отбирает телефон.

После этого злоумышленника окружают другие студенты, которые хватают его за руки и требуют пароль от телефона. Тот в испуге опускается на колени и признается в совершении преступления. Пока он стоит на коленях, другие студенты тащат его, а одна из однокурсниц угрожает вызвать полицию.

Был ли нарушитель наказан за свои действия, неизвестно.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала жителя японского города Киото, тайком снимавшего под юбками у женщин порновидео на продажу. Для осуществления съемки он прикреплял смартфон к сумке и направлял его под юбки своих жертв.