Мужчина заработал огромную сумму на продаже снятых под юбками видео

Японец снимал видео под юбками, продавал порносайтам и заработал около 80 миллионов рублей

Полиция арестовала жителя японского города Киото, тайком снимавшего под юбками у женщин порновидео на продажу. Об этом сообщает Kyodo News.

46-летнего Масаки Мори подозревают в том, что он нарушил закон, сняв видео под юбками 112 женщин без их согласия. Мужчина был арестован и признался, что зарабатывал на жизнь, продавая свои записи на порносайтам. Полиция предполагает, что таким образом ему удалось заработать огромную сумму: около 150 миллионов иен (около 80 миллионов рублей).

Японец занимался съемкой на территории коммерческого предприятия и в других местах. Для осуществления съемки он прикреплял смартфон к сумке и направлял его под юбки своих жертв.

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