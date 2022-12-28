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02:00, 28 декабря 2022Из жизни

Переодетый мужчина пробрался в женский туалет и сфотографировал посетительниц

New York Post: мужчина пробрался в женский туалет и тайком фотографировал посетительниц

Фото: Tarrant County Corrections Center

Житель американского города Форт-Уэрт, штат Техас, переоделся женщиной ради того, чтобы сфотографировать посетительниц туалета. Об этом сообщает New York Post.

45-летнего Дугласа Игана арестовали за то, что он нарядился в женскую одежду, пробрался в туалет торгового центра и тайком снимал женщин. Одна из посетительниц заметила мобильный телефон под стенкой кабинки и подняла тревогу.

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В происходящее вмешался прохожий, но переодетый мужчина пригрозил ему перцовым пистолетом и попытался сбежать. Нарушителя задержали прибывшие на место происшествия полицейские.

Американцу предъявили обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах с использованием летального оружия и незаконной фотосъемке. Иган содержится в коррекционном центре округа Тэррент. Залог за его освобождение составляет 30 тысяч долларов (два миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что житель Сингапура снял видео под юбкой пассажирки метро на глазах у полиции, попался и был арестован. За десять месяцев от его действий пострадали 142 женщины.

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Алиса Дмитриева
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