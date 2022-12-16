Мужчина снял видео под юбками 142 женщин и попался

Today: в Сингапуре мужчина снял видео под юбкой женщины на глазах у полиции и попался

Житель Сингапура снял видео под юбкой пассажирки метро на глазах у полиции, попался и был арестован. Об этом сообщает Today.

39-летний уроженец Малайзии Тань Хань Чэк использовал мобильный телефон, чтобы снимать видео под юбками своих жертв с сентября 2020 года по июль 2021 года. Он часто орудовал на эскалаторах и лестницах на станциях метро. За десять месяцев от его действий пострадали 142 женщины.

Малазийца арестовали, после того как полицейский патруль в утренний час пик заметил его на эскалаторе. Стражам порядка показалось, что мужчина ведет себя подозрительно. Чэк встал позади женщины и прислонил телефон к своему правому бедру, которое направил между ног жертвы. В этот момент полицейские спускались по соседней с эскалатором лестнице. Увидев, чем занимается Чэк, они поднялись обратно, чтобы задержать его.

Чэка арестовали и изъяли телефон. Судебная экспертиза установила, что в мобильном устройстве хранились 142 видеозаписи. Жертвы малазийца носили юбки, платья и иногда шорты. Личности жертв извращенца пока не установлены.

Нарушитель признал вину в съемке всех видео. Он пояснил, что делал это для собственного удовольствия. Прокурор потребовал для обвиняемого по меньшей мере семь месяцев тюремного заключения. Адвокат Чэка Одри Ку добивалась принудительного лечения для подзащитного.

Ку представила суду заключение психиатра, согласно которому Чэк страдал от депрессивного расстройства, и его психическое состояние ухудшалось с начала 2020 года, когда у него появились суицидальные мысли. Прокурор возразил, что отчет психиатра построен исключительно на заявлениях подсудимого, поэтому обладает невысокой значимостью. Он отметил, что дополнительного лечения Чэку не требуется, так как он уже проходит лечение у своего врача.

Окружной судья Эдди Тэм постановил, что в данном случае подсудимый не подлежит обязательному лечению. Приговор мужчине будет вынесен 26 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что банковский служащий из Сингапура безнаказанно снял множество видео под женскими юбками без ведома жертв и попался, когда направил камеру под юбку мужчины. Всего за 18 месяцев он при помощи мобильного телефона записал более 400 видео.