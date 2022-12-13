Сотрудник банка снял 400 видео под юбками женщин и одного мужчины

Asia One: служащий банка тайком снял 400 видео под женскими юбками и попался

Банковский служащий из Сингапура безнаказанно снял множество видео под женскими юбками без ведома жертв и попался, когда направил камеру под юбку мужчины. Об этом сообщает Asia One.

В начале 2018 года 43-летний сотрудник банка Леонард Тань Сун Хуэй начал тайком снимать видео под юбками женщин на станциях общественного транспорта, в поездах и на своем рабочем месте в районе Сингапура Марина-Бэй. Всего за период в 18 месяцев он при помощи мобильного телефона записал более 400 видео. Личности многих пострадавших пока не установлены.

5 сентября 2019 года Тань ехал на эскалаторе и заметил очередную жертву — 33-летнего мужчину, который был одет в женское платье. «Обвиняемый подошел к нему и встал позади него на эскалаторе. Он взял свой телефон так, чтобы камера была направлена вверх, и снял два видео под юбкой у мужчины. Это было сделано, чтобы подвергнуть жертву харрасменту», — заявил заместитель прокурора Джошуа Фанг.

На происходящее обратил внимание очевидец и сообщил об этом в полицию. После этого Таня задержали и изъяли у него два мобильных телефона. На суде он признал вину в двух случаях оскорбления чести женщин и одном случае харрасмента и был приговорен к тюремному заключению на восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учитель из графства Эссекс лишился профессии и попал под суд, после того как дважды сделал фото под юбками женщин. Мужчину обвинили в двух случаях «фотографирования под одеждой лица без его согласия» и одном случае «использования оборудования под одеждой лица без его согласия».