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05:00, 7 ноября 2022Из жизни

Учитель христианской школы сделал фото под юбками женщин и попал под суд

EssexLive: учитель христианской школы лишился профессии за фото под юбками женщин

Фото: Waldemar Brandt / Unsplash

В Великобритании учитель из графства Эссекс лишился профессии и попал под суд, после того как дважды сделал фото под юбками женщин. Об этом сообщает EssexLive.

33-летний Саймон Тидбери, преподававший в христианской школе Bishop William Ward Chuch of England School в Колчестере, был арестован 26 июня 2020 года. Мужчину обвинили в двух случаях «фотографирования под одеждой лица без его согласия» и одном случае «использования оборудования под одеждой лица без его согласия». Преступления были совершены на территории учебного заведения.

На недавнем заседании комиссии по профессиональному поведению было решено лишить Тидбери права преподавать на неопределенный срок. Ему будет запрещено работать во всех школах, колледжах и иных учебных заведениях для детей и молодежи на территории Англии. Мужчине также запрещено подавать прошения о восстановлении лицензии.

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Комиссия не нашла признаков того, что Тидбери раскаялся в своих действиях. «По моему мнению, отсутствие осознания и раскаянья означает, что существует риск повторения подобных действий», — заявила глава комиссии Сара Бакси.

Уголовный суд приговорил бывшего учителя к двум с половиной годам общественных работ, 100 часов из которых не будут оплачены.

Ранее сообщалось, что 62-летний британец из графства Дорсет попытался снять видео под юбкой школьницы и был арестован. Девочка заметила действия мужчины и сообщила в полицию.

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Никита Савин
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