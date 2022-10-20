62-летний мужчина попытался снять видео под юбкой школьницы и был арестован

Daily Mail: мужчина при помощи корзины для покупок попытался снять видео под юбкой девушки

Извращенец в британском городе Борнмут, графство Дорсет, попался, когда попытался снять видео под юбкой у школьницы при помощи мобильного телефона, который он положил в корзину для покупок в супермаркете. Об этом сообщает Daily Mail.

Около восьми часов утра 62-летний Грэхем Смит следовал за двумя жертвами по супермаркету и ждал, пока они возьмут что-нибудь с полок. Он поместил корзину под юбку одной из девушек, когда она выбирала товар, и задержал ее на несколько секунд в таком положении.

Жертва извращенца заметила камеру в его корзине и поняла, что происходит. После этого мужчина поспешно заплатил за товар и покинул магазин. Он уехал на серебристом фургоне Vauxhall. Просмотрев запись с установленной в магазине камеры наблюдения, полицейские сумели разыскать Смита.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину у него дома в городе Крайстчерч. Мужчина признался, что преследовал и другую школьницу в том же магазине за несколько минут до поимки. Он заявил, что впервые попытался снять видео под чужой юбкой. После этого он собирался поехать на утес, чтобы выкурить сигарету и посмотреть видео для собственного сексуального удовлетворения. Мужчина признал вину в том, что снял видео под одеждой другого человека без его согласия.

В настоящее время дело мужчины рассматривается в суде.

Ранее сообщалось, что совладелец паба в американском городе Скоухеган, штат Мэн, лишился своей доли в бизнесе после того, как попался при попытке снять видео под юбкой у женщины. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина проходит рядом с неизвестной женщиной, которая заполняет документы, облокотившись на автомобиль, и направляет камеру телефона под ее юбку.

