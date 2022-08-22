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Совладелец паба сделал фото под юбкой у женщины и лишился бизнеса

Q106.5: мужчина лишился доли в бизнесе из-за попытки сделать фото под юбкой у женщины

Совладелец паба в американском городе Скоухеган, штат Мэн, лишился своей доли в бизнесе после того, как попался при попытке сделать фото под юбкой у женщины. Об этом сообщает радиостанция Q106.5.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как совладелец паба Old Mill Pub Эрик Дор проходит рядом с неизвестной женщиной, которая заполняет документы, облокотившись на автомобиль. Мужчина направляет камеру телефона под ее юбку, но она этого не замечает.

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После того как видео было опубликовано в соцсетях, страницы Дора и паба были удалены. Затем страница паба была восстановлена, но на ней появилось сообщение, согласно которому брат Дора Бенджамин, с которым тот владел пабом, заявил о намерении исключить брата из совладельцев. Его обязанности примет на себя жена Эрика.

Дору грозит лишение свободы на срок до 364 дней и штраф величиной до 2 тысяч долларов (119 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что полиция в Гонконге арестовала 13-летнего подростка, который пытался заглянуть под юбку пассажирки метро.

Алиса Дмитриева
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