Совладелец паба сделал фото под юбкой у женщины и лишился бизнеса
Совладелец паба в американском городе Скоухеган, штат Мэн, лишился своей доли в бизнесе после того, как попался при попытке сделать фото под юбкой у женщины. Об этом сообщает радиостанция Q106.5.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как совладелец паба Old Mill Pub Эрик Дор проходит рядом с неизвестной женщиной, которая заполняет документы, облокотившись на автомобиль. Мужчина направляет камеру телефона под ее юбку, но она этого не замечает.
После того как видео было опубликовано в соцсетях, страницы Дора и паба были удалены. Затем страница паба была восстановлена, но на ней появилось сообщение, согласно которому брат Дора Бенджамин, с которым тот владел пабом, заявил о намерении исключить брата из совладельцев. Его обязанности примет на себя жена Эрика.
Дору грозит лишение свободы на срок до 364 дней и штраф величиной до 2 тысяч долларов (119 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что полиция в Гонконге арестовала 13-летнего подростка, который пытался заглянуть под юбку пассажирки метро.