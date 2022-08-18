Подросток пытался заглянуть женщине под юбку и попался

The Standard: в Гонконге полиция арестовала подростка за съемку под юбкой у женщины

Полиция в Гонконге арестовала 13-летнего подростка, который пытался заглянуть под юбку пассажирки метро. Об этом сообщает издание The Standard.

В полицию обратилась 27-летняя женщина и заявила, что поймала подростка, который направил камеру ей под юбку. По ее словам, он пытался делать снимки, когда она ехала на эскалаторе.

Полицейские прибыли на место происшествия и арестовали подростка. Его подозревают в «незаконной съемке или наблюдении интимных мест». По факту произошедшего начато расследование.

Ранее сообщалось, что в японском городе Мацуэ, префектура Симане, арестовали учителя начальной школы. Он попался, когда предпринял попытку тайком заглянуть девушке под юбку.