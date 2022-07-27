Учителя арестовали за попытку тайком заглянуть девушке под юбку

Japan Today: в Японии учитель предпринял попытку заглянуть девушке под юбку и попался

В японском городе Мацуэ, префектура Симане, арестовали учителя начальной школы. Он попался, когда предпринял попытку тайком заглянуть девушке под юбку, сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в торговом центре. Сотрудник одного из магазинов заметил, что 30-летний мужчина направляет камеру под юбку покупательницы и вызвал полицию. Мужчина еще находился в магазине, когда полицейские прибыли на место происшествия и арестовали его.

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали смартфон подозреваемого. После этого мужчина признался, что вел съемку.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре вынесен приговор мужчине, который заглядывал под чужие юбки без разрешения. В течение десяти дней он сделал это не менее семи раз и попался, когда бойфренд одной из его жертв заметил, как он направляет свой телефон под ее юбку.

