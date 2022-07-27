Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Учителя арестовали за попытку тайком заглянуть девушке под юбку

Japan Today: в Японии учитель предпринял попытку заглянуть девушке под юбку и попался

Фото: Shutterstock

В японском городе Мацуэ, префектура Симане, арестовали учителя начальной школы. Он попался, когда предпринял попытку тайком заглянуть девушке под юбку, сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в торговом центре. Сотрудник одного из магазинов заметил, что 30-летний мужчина направляет камеру под юбку покупательницы и вызвал полицию. Мужчина еще находился в магазине, когда полицейские прибыли на место происшествия и арестовали его.

Материалы по теме:
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать» Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
21 августа 2018
«Эта травма со мной навсегда» Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
«Эта травма со мной навсегда»Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
14 июня 2020

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали смартфон подозреваемого. После этого мужчина признался, что вел съемку.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре вынесен приговор мужчине, который заглядывал под чужие юбки без разрешения. В течение десяти дней он сделал это не менее семи раз и попался, когда бойфренд одной из его жертв заметил, как он направляет свой телефон под ее юбку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 20 процентов мощности
Урбанист описал судьбу российских городов к концу XXI века
Украина назвала ненужными «старые» американские штурмовики
Дипломат назвала в ООН голословными обвинения России в киберагрессии
В Италии оценили возможность коллапса российской экономики
Врач рассказала россиянам о многочисленных опасностях любимого многими перекуса
Учителя арестовали за попытку тайком заглянуть девушке под юбку
Адвокат жены сооснователя Google отреагировал на слухи о ее романе с Маском
Географию спецоперации на Украине предложили расширить
Объяснена причина сохранения пригодности Земли для жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.