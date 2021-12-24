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Мужчина повадился тайком заглядывать под юбки и испортил себе карьеру

Подсудимый объяснил пристрастие заглядывать под чужие юбки стрессом после ссор с женой

Фото: Shutterstock

В Сингапуре вынесен приговор мужчине, который заглядывал под чужие юбки без разрешения. Об этом сообщает CNA.

В марте 2021 года 30-летний Фуа Дзе Мин повадился тайком фотографировать женщин. В течение десяти дней он сделал это не менее семи раз и попался, когда бойфренд одной из его жертв заметил, как он направляет свой телефон под ее юбку.

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На суде Фуа объяснил, что с помощью необычного пристрастия боролся со стрессом после ссор с женой. «Как супругу и отцу двоих детей мне нельзя показывать, что слаб, что на меня нельзя полагаться, — заявил он. — Поэтому я стараюсь держаться как сильный мужчина, хотя глубоко внутри плохо справляюсь со своими чувствами». Подсудимый попросил не сажать его в тюрьму, потому что это испортит его 10-летнюю карьеру.

Фуа приговорили к тюремному заключению на 10 недель.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре прохожие поймали мужчину, который украдкой заглядывал под юбку незнакомой женщины. Хотя он встал на колени и взмолился о пощаде, они не отпустили его и удерживали до прибытия полиции.

Олег Парамонов
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