Заглянувший под юбку мужчина встал на колени и взмолился о пощаде

В Сингапуре прохожие поймали мужчину, который украдкой заглядывал под юбку незнакомой женщины. Об этом сообщает AsiaOne.

Инцидент произошел, когда пострадавшая поднималась по эскалатору. 37-летний злоумышленник встал позади и принялся фотографировать ее при помощи мобильного телефона.

Происходящее заметил прохожий. Он поинтересовался у женщины, знает ли она этого человека, а когда тот попытался сбежать, схватил его. Хотя мужчина встал на колени и взмолился о пощаде, они не отпустили его и с помощью еще двоих прохожих удерживали до прибытия полиции.

В 2019 году сообщалось, что в столице Малайзии Куала-Лумпуре погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.