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09:21, 13 июля 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил о контроле России над Клещеевкой

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ контролируют линию от Клещеевки до Курдюмовки в ДНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС РФ) контролируют линию боевого соприкосновения от села Клещеевка до населенного пункта Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз. (…) Получается, одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке», — рассказал он.

По словам Алаудинова, войска Украины будут продолжать перебрасывать на этот участок фронта свои силы. Командир «Ахмата» выразил уверенность, что в результате украинская армия «все равно выдохнется».

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону российских войск по направлению к Курдюмовке. Как он утверждал, это произошло после длительных безуспешных попыток прорыва ВСУ в районе Клещеевки.

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    Кристина Есикова
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