В ЛНР заявили о попытках ВСУ прорвать оборону российских войск в ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают попытки прорыва обороны российских войск по направлению к населенному пункту Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует РИА Новости.
«После длительных безуспешных попыток прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Клещеевка противник решил одновременно нарастить удары севернее этого населенного пункта, по направлению к Курдюмовке», — сказал он.
Марочко добавил, что командование российских сил оперативно приняло меры, направленные на отражение угроз с указанного направления.
Ранее подполковник ЛНР в отставке заявил, что юго-западнее Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР идут ожесточенные бои. По его словам, ВСУ пытаются занять высоты в районе Клещеевки. Марочко также рассказал, что плотность и интенсивность обстрелов со стороны украинских войск высокая.