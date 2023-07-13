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09:02, 13 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о попытках ВСУ прорвать оборону российских войск в ДНР

Марочко заявил, что ВСУ пытаются прорвать оборону войск РФ в направлении Курдюмовки в ДНР

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают попытки прорыва обороны российских войск по направлению к населенному пункту Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует РИА Новости.

«После длительных безуспешных попыток прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Клещеевка противник решил одновременно нарастить удары севернее этого населенного пункта, по направлению к Курдюмовке», — сказал он.

Марочко добавил, что командование российских сил оперативно приняло меры, направленные на отражение угроз с указанного направления.

Ранее подполковник ЛНР в отставке заявил, что юго-западнее Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР идут ожесточенные бои. По его словам, ВСУ пытаются занять высоты в районе Клещеевки. Марочко также рассказал, что плотность и интенсивность обстрелов со стороны украинских войск высокая.

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    Кристина Есикова
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