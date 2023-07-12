Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 12 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об ожесточенных боях под Артемовском

Подполковник ЛНР Марочко заявил об ожесточенных боях к юго-западу от Артемовска
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что юго-западнее города Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) идут ожесточенные бои. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко доложил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка. «Для огневой поддержки своих войск, противник ведет огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра», — отметил он, ссылаясь на собственные источники.

Военный добавил, что в рядах ВСУ нет снарядного голода. По его словам, плотность и интенсивность обстрелов со стороны противника высокая. В частности, огневой вал для штурмовиков обеспечивается на регулярной основе по 3-5 раз в день.

Ранее Марочко рассказал о прибытии иностранных наемников в ряды украинской армии. Они приехали под Купянск для усиления диверсионных групп.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Киссинджер признал данное США Горбачеву обещание о нерасширении НАТО на восток

    Медведь напал на решившего защитить собаку российского сторожа

    Полиция возбудила дело из-за повреждения 100 надгробий на российском кладбище

    Туристам назвали самый дешевый способ добраться до одного из городов России

    Стало известно об ожесточенных боях под Артемовском

    Загоревшаяся в Подмосковье деревня попала на видео

    В ЛНР рассказали об отражении пяти атак ВСУ

    Уровень воды в реках на Кубани начал снижаться

    Военные самолеты Китая совершили крупнейший за последние месяцы налет на Тайвань

    Изменившие возлюбленным люди назвали причины своей неверности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости