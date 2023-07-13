Стало известно о получении жителями Донецка сообщений с угрозами расправой

РИА Новости: жители Донецка получают сообщения от имени ВСУ с угрозами расправой

Жители Донецка получают сообщения в Telegram с угрозами физической расправы от имени Вооруженных сил Украины (ВСУ) и преступных формирований. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что сотрудники медицинских учреждений и социальных служб города получили такую угрозу: «Мы тебя достанем рано или поздно, хоть на краю географии».

Со слов источника из силовых ведомств Донецкой народной республики (ДНР) стало известно, что провокации украинской стороны связаны с неудачами в ходе контрнаступления и распространяются для отвлечение внимания от них.

Ранее стало известно, что на Украине будут закрывать обманывающие россиян «колл-центры». В Верховной Раде Украины создали комиссию по расследованию работы мошеннических организаций, специализирующихся на обмане и злоупотреблении доверием населения в Украине и по всему миру в целом.