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13:54, 13 июля 2023Моя страна

В Сочи в начале августа пройдет масштабный гастрономический фестиваль

На курорте «Роза Хутор» с 1 по 6 августа пройдет гастрономический фестиваль

Фото: Пресс-служба курорта «Роза Хутор»

На сочинском курорте «Роза Хутор» с 1 по 6 августа будет проходить гастрономический фестиваль, в котором примут участие лучшие шеф-повара юга России. Как уточняет пресс-служба, уникальные блюда смогут попробовать порядка 10 тысяч гостей горного курорта и черноморского побережья Сочи.

Отмечается, что Гастрофест объединит более 20 ресторанов, которые расположены не только в горах, но и на побережье Сочи. На протяжении фестивальной недели гостям и жителям города будут представлены специальные сеты от шеф-поваров известных заведений.

Кроме того, в каждом из ресторанов-партнеров фестиваля посетителям будут предлагать специальное меню из четырех блюд по фиксированной цене, которое познакомит с кухней региона в авторской интерпретации.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, гастрономический амбассадор курорта «Роза Хутор», известный шеф-повар Марк Стаценко подчеркнул, что «гастрономия — это не просто еда, а культура, наследие, традиции и национальное самосознание».

«Летом в Сочи приезжают тысячи россиян из самых разных уголков страны, и наш фестиваль предоставит им отличную возможность ближе узнать регион Горного Черноморья, его гастрономическую идентичность. Мы сделаем акцент именно на локальных продуктах и местных специалитетах, причем, перед шеф-поварами будет стоять непростая задача – сотворить из них нечто особенное, сохранив подлинность и узнаваемость вкусов», — добавил он.

Ранее стало известно, что на курорте «Роза Хутор» с 28 по 30 июля будет проходить фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд».

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    Варвара Кошечкина
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