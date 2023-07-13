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00:02, 13 июля 2023Мир

Лавров заявил об экзистенциальной угрозе России

Глава МИД Лавров заявил об экзистенциальной угрозе России из-за курса НАТО и ЕС
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Natalia Kolesnikova / Pool / Reuters

Глава МИД Сергей Лавров рассказал об изменении внешнеполитических ориентиров России в интервью «Ленте.ру».

«После начала специальной военной операции США и другие страны НАТО и Европейского союза (ЕС) резко активизировали гибридную войну против России, которую они начали еще в 2014 году. Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России, в этом нет никаких сомнений. Свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами», — заявил он.

По его словам, возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет. Если они вдруг решат отказаться от антироссийского курса, Москва рассмотрит такую инициативу с опорой на собственные интересы, добавил глава ведомства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс и Евросоюз координировать усилия. Он уточнил, что блок укрепляет связи с Южной Кореей, Японией, Австралией и Новой Зеландией.

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    Виктория Кондратьева
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