Глава МИД Лавров заявил об экзистенциальной угрозе России из-за курса НАТО и ЕС

Глава МИД Сергей Лавров рассказал об изменении внешнеполитических ориентиров России в интервью «Ленте.ру».

«После начала специальной военной операции США и другие страны НАТО и Европейского союза (ЕС) резко активизировали гибридную войну против России, которую они начали еще в 2014 году. Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России, в этом нет никаких сомнений. Свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами», — заявил он.

По его словам, возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет. Если они вдруг решат отказаться от антироссийского курса, Москва рассмотрит такую инициативу с опорой на собственные интересы, добавил глава ведомства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс и Евросоюз координировать усилия. Он уточнил, что блок укрепляет связи с Южной Кореей, Японией, Австралией и Новой Зеландией.